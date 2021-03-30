Сотрудник банка в Челябинской области продал данные 100 клиентов

Подозреваемый имел доступ к базе данных клиентов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Консультанта операционного офиса одного из банков в Челябинской области подозревают в том, что он продал базу данных клиентов заинтересованному лицу. Возбуждено уголовное дело по статье о разглашении банковской тайны.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков, подозреваемый в октябре-декабре 2020 года имел доступ к базе клиентов банка.

— Он передал заинтересованному лицу через мессенджер персональные данные более 100 граждан, получив за это не менее 200 тысяч рублей, — добавил Владимир Шишков.

Преступление выявили сотрудники Управления ФСБ России по Челябинской области. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

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