Власти Челябинска хотят построить новый мост через реку Миасс от улицы Энгельса

Глава города считает, что новый мост поможет разгрузить трафик Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня в Челябинской городской думе Наталья Котова отчитывалась за работу администрации в 2020 году. Депутаты задавали ей различные вопросы, речь дошла и до строительства набережной реки Миасс.

По словам Котовой, сейчас начнется активное облагораживание территории со стороны улицы Труда — уже заключены контракты на благоустройство от Свердловского проспекта до улицы Красной, также проведены встречи с ЧЭМК, который планирует обустроить набережную со стороны улицы Российской. Ведутся и переговоры на строительство от ТРК «Родник» до Свердловского проспекта.

Что касается стороны улицы Братьев Кашириных, то там складывается весьма интересная ситуация. От Свердловского проспекта до улицы Краснознаменной участки отданы под строительство зданий судов — арбитражного и Центрального. После сдачи этих объектов вполне возможно, что в городе появится новый мост.

— Объекты будут сдаваться в 2024 и 2025 годах, потом мы уйдем на строительство набережной с той стороны, на ее укрепление и создание благоприятной территории, — рассказала Котова. — Будем планировать мост, который будет перебрасываться через реку Миасс со стороны улицы Краснознаменной и уходить на Энгельса, чтобы связать трафик с центральной частью города.

По словам Котовой, строительство моста в этом месте поможет разгрузить трафик в центре города.

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