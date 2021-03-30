«Может кто-то посадил в свою машину?»: в Челябинской области пропал 41-летний мужчина

Если вы видели Павла Касаткина позвоните поисковикам. Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Челябинской области разыскивают 41-летнего Павла Касаткина, который 25 марта ушел в неизвестном направлении. Спасатели поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщают, что в этот день с 12 до 13 часов его могли видеть на трассе «Екатеринбург-Челябинск» возле деревень Татарская Караболка и М. Куяш.

— Проверьте, пожалуйста, записи видео регистраторов!, — говорится в сообщении поискового отряда «ЛизаАлерт». — Если вы в это время проезжали там, то вероятно видели этого человека, двигавшегося по обочине или видели, что кто-то его посадил в свою машину. Любая информация поможет нам. Павел Витальевич нуждается в медицинской помощи!

Мужчину могли видеть на трассе в Кунашакском районе. Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

Павел Касаткин ростом 185 см, худощавого телосложения, лысый, глаза карие, на руке ожог. Он был одет в черный пуховик с желтыми вставками, темно-синие джинсы и черные ботинки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Касаткина Павла Витальевича, просим позвонить по телефону: 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru