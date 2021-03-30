Новая площадка взаимодействия с властью: в Челябинске появился сайт, где можно следить за выборами

На сайте есть вся информация о выборах в Госдуму. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Завтра, 31 марта, на заседании Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Челябинской области презентуют масштабную программу обучения наблюдателей и новую медиа-платформу.

Программа разработана Общественной палатой РФ совместно с ассоциацией «Независимый общественный мониторинг» и экспертным сообществом. Также на заседании обсудят механизм создания корпуса наблюдателей.

Участникам представят новую медиа-платформу «Выборы 2021». Она создана на базе медиагруппы «Комсомольская правда-Челябинск» и предназначена для всех участников избирательного процесса. На сайте есть вся информация о выборах в Госдуму: интервью с депутатами, предвыборные программы, рейтинги, прогнозы, свежие новости.

Площадка позволяет не только следить за политической гонкой, но и высказывать свою позицию по работе депутатов, обсуждать их предложения и инициативы. А также участвовать в народном голосовании.

В заседании штаба примут участие представители политических партий и общественных объединений региона.

Для аккредитации СМИ нужно подтвердить участие по электронной почте 7371657_op@mail.ru, с указанием ФИО и наименования организации.

НА ЗАМЕТКУ

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