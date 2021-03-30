Задержанный за наркотики челябинец пытался откупиться взяткой в 200 тысяч рублей

Сейчас задержанный за взятку мужчина находится под стражей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Челябинске было возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя. Он подозревается в том, что пытался передать взятку полицейскому за непривлечение к ответственности за незаконный оборот наркотиков, сообщили в пресс-службе регионального управления СУ СКР.

По версии следствия, преступление произошло 18 марта в Металлургическом районе Челябинска. Мужчину задержали с наркотиками, а он после этого предложил полицейскому взятку в 200 тыс. рублей. Однако страж правопорядка деньги брать не стал.

— Сотрудник полиции сообщил руководству о произошедшем. Преступные действия были зафиксированы, — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

В отношении задержанного мужчины было возбуждено уголовное дело о приготовлении к даче взятки (ч.1 ст.30, ч.3 ст.291 УК.). Сейчас он находится под стражей. Решается вопрос о предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

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