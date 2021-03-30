В Челябинской области вынесли приговор мужчине за убийство своего знакомого из охотничьего ружья

Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области вынесли приговор 30-летнему жителю Южноуральска, который застрелил своего знакомого из охотничьего ружья. Его признали виновным в совершении преступления по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Как установил суд, преступление произошло днем 25 декабря 2019 года. Осужденный мужчина находился в гостях у своего знакомого в частном доме. В какой-то момент между ними произошла ссора, которая и привела к убийству.

— В ходе конфликта осужденный вышел из частного дома, взяв из личного автомобиля охотничье ружье, а затем вернулся обратно. Он произвел несколько выстрелов в потерпевшего, ставших причиной смерти, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Жителя Южноуральска приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также с него взыскали причиненный моральный ущерб на сумму свыше 1,5 млн рублей.

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