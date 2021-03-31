Сотрудник МЧС по дороге на работу спас пассажиров горящего троллейбуса

Сергей Галеев помог эвакуировать пассажиров и справиться с огнем. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области, Инцидент Миасс/vk.com

В Миассе на ходу загорелся троллейбус. Водитель не видел дым и продолжал движение, пока ему не преградил дорогу автомобиль. Выбежавший на дорогу молодой человек указал ему на возгорание и помог эвакуировать пассажиров.

Внимательным автомобилистом оказался инспектор группы профилактики пожаров МЧС Сергей Галеев.

— Затем водитель снял штанговый токоприемник с линии проводов и, вооружившись огнетушителем, под контролем инспектора пожарной охраны, сбил открытое пламя, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

ЧП произошло 22 марта. Сергей Галеев оказался скромным и никому об этом случае не рассказывал. Случай получил огласку после публикации в соцсетях. Офицер работает первый год и уже, как отмечают коллеги, прошел «боевое крещение».

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