Это не шутки: синоптики огорошили прогнозом погоды в Челябинской области на 1 апреля

В Челябинской области будет тепло, но ветренно Фото: Кирилл САДЫКОВ

В четверг, 1 апреля, в Челябинской области поднимается сильный ветер. При этом днем будут плюсовые температуры. По данным челябинского гидрометцентра, ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, в горах — умеренные. Утром на отдельных участках дорог гололедица.

Ночью будет 0..-5 в низинах -5..-10 градусов, ветер юго-западный ночью 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с. Днем потеплеет до +5..+10 градусов, ветер усилится до 9-14 м/с, местами порывы 17-22 м/с.

В Челябинске осадков не ожидается. Температура воздуха ночью -1..-3, днем +7..+9 градусов. Ветер юго-западный ночью 7-12 м/с, днем 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Южноуральцев просят заранее убрать хозяйственные вещи с балконов, закрыть окна. Машины возле деревьев тоже лучше не ставить. Если сильный ветер застал вас на улице, лучше спрятаться в подъезде. Держитесь подальше от линий электропередач, рекламных щитов и прочих конструкций, которые может повалить ветром.

— В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При сильном порывистом ветре и бытовые, и природные возгорания могут приобрести масштабы бедствия, существенно осложнить пожарную обстановку и работу пожарных, — предупредили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

В пятницу ветер стихнет до 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/c, в субботу — до 4-9 м/c. При этом будет также тепло.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru