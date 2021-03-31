Челябинск занял первое место в списке мегаполисов России с самым доступным жильем

Эксперты отмечают, что стать хозяином квартиры в Челябинске при средних доходах можно через 5 лет Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Аналитики «Авито Недвижимость» сопоставили цены на вторичные квартиры и средний уровень дохода жителей в различных городах России и выявили средний срок, за который можно заработать деньги на собственную квартиру. В ходе исследования выяснилось, что быстрее всего среди крупных мегаполисов это можно сделать в Челябинске.

— Среди крупнейших городов России наиболее доступное жилье можно приобрести в Челябинске — 1 979 712 рублей в среднем за объект по состоянию на февраль 2021 г. До 3 млн рублей обходилась квартира в Волгограде (2 381 184 руб.), Омске (2 782 704 руб.), Самаре (2 875 392 руб.), Перми (2 943 264 руб.), Ростове-на-Дону (2 970 096 руб.) и Воронеже (2 984 496 руб.), — рассказали в «Авито Недвижимость». — В этих же регионах отмечался и самый низкий уровень дохода из группы при медианной зарплате по стране в 30 000 рублей в месяц: 27 000 руб./мес. — в Волгограде, 28 000 руб./мес. — в Омске, 30 000 руб./мес. — в Воронеже, Перми, Самаре и Челябинске, 31 000 руб./мес. — в Ростове-на-Дону.

По оценкам экспертов, стать хозяином квартиры в Челябинске можно будет примерно через 5 лет в случае сохранения аналогичных уровней доходов и цен на жилье. Для сравнения срок приобретения квартиры в Москве равен 19 годам при тех же показателях.

— В Челябинске потребительский интерес к вторичной недвижимости вырос на 42%, а объем предложения сократился на 34%. В то же самое время средние цены стали выше на 9% относительно показателей прошлого года и составили 41 244 рублей за квадратный метр, — подвели итоги аналитики.

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