Медики ковидных отделений в Челябинской области остались без отпускных

Пока неизвестно, что будет с отпускными медицинских работников Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области не хватает денег для выплаты отпускных медицинским работникам. Об этом стало известно 31 марта во время заседания Совета Федерации.

— В 2020 году медицинским сотрудникам за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку предоставлялись стимулирующие выплаты из федерального бюджета. В связи с включением этих выплат в среднюю зарплату в Челябинской области есть проблема: в прошлом году отпуска не было возможности предоставить, а сейчас считаем деньги, и получается, что у нас их нет, — заявил спикер заксобрания региона Владимир Мякуш во время своего выступления.

По словам Мякуша, региону на выплату отпускных медикам не хватает 321 млн рублей. Власти региона в ходе заседания попросили обратить внимание федералов на возникшую проблему.

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