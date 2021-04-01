Город в Челябинской области ночью разбудила сирена

Тревога была ложной. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В ночь на 1 апреля Ашу разбудил вой сирен. И это не первоапрельская шутка. Некоторые жители соскочили с кроватей и стали набирать 112, чтобы узнать, что случилось. Выяснилось, тревога ложная — сирена сработала случайно.

— Не очень приятно в 22 часа слушать сирену, — написали жители в соцсетях.

— Как в фильме ужасов.

В ГУ МЧС России по Челябинской области сообщили, что сирены сработали в Аше и поселке Кропачево.

— Система оповещения работала в течение 15 секунд. В связи с этим в единую дежурно-диспетчерскую службу Ашинского муниципального района поступило 20 звонков от населения по вопросам работы системы оповещения. Причина инцидента выясняется, — прокомментировали в чрезвычайном ведомстве.

В МЧС напоминают, что в любой нештатной ситуации можно позвонить по телефонам 101 или 112.

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