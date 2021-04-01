В Челябинске спасли из горящей квартиры маму с ребенком

На месте работали девять сотрудников МЧС и три единицы техники. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

Сегодня утром, 1 апреля, в многоэтажке по улице Сталеваров загорелась квартира на девятом этаже. Внутри были мама с девятилетним ребенком. Их и еще 15 жителей дома эвакуировали спасатели.

Пожарным удалось не допустить, чтобы огонь распространился на соседние квартиры. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

— Сотрудники МЧС установили высотную технику и подали огнетушащие средства в очаг пожара. В кратчайший срок пожар был локализован и ликвидирован, на его ликвидации работало три единицы техники и девять человек личного состава, — сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Причину пожара устанавливают дознаватели.

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