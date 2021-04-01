В Челябинске будут судить чиновника, сдававшего в аренду казенный спортзал

Спортзал сдавался в аренду в 2018-2020 годах Фото: Андрей КАРА

В Челябинске будут судить директора муниципального учреждения, который на протяжении двух лет сдавал в аренду казенный спортзал. Мимом кассы прошли более полумиллиона рублей.

— Средства за аренду переводились на счет физического лица, подконтрольного обвиняемому, — старший помощник руководителя регионального управления СК Владимир Шишков.

Обвиняемый признал вину и уже возместил ущерб. Уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» (ч.1 ст. 285 УК РФ) направлено в суд. Максимальное наказание по ней — лишение свободы до четырех лет.

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