Прокуратура потребовала привести в порядок заброшку в городском бору Челябинска

Заброшка пугает отдыхающих. Скриншот: Google Maps
Среди деревьев в челябинском городском бору стоит заброшенное здание: без дверей, с выбитыми стеклами, с разрушенными стенами. Гулять возле такого жутковато. Да и таких заброшках, как правило, обитают пьяницы и наркоманы. Принадлежит здание на Лесопарковой, 2б компании ООО «Теремок».
Прокуратура через суд потребовала, чтобы собственник заколотил окна и двери, а также занялся благоустройством территории.
— Судом исковые требования удовлетворены. Исполнение судебного решения поставлено прокуратурой на контроль, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
Однако, пожалуй, лучшим решением было бы снести здание, и на его месте построить что-нибудь полезное для горожан.
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