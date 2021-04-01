Прокуратура потребовала привести в порядок заброшку в городском бору Челябинска

Заброшка пугает отдыхающих. Скриншот: Google Maps

Среди деревьев в челябинском городском бору стоит заброшенное здание: без дверей, с выбитыми стеклами, с разрушенными стенами. Гулять возле такого жутковато. Да и таких заброшках, как правило, обитают пьяницы и наркоманы. Принадлежит здание на Лесопарковой, 2б компании ООО «Теремок».

Прокуратура через суд потребовала, чтобы собственник заколотил окна и двери, а также занялся благоустройством территории.

— Судом исковые требования удовлетворены. Исполнение судебного решения поставлено прокуратурой на контроль, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Однако, пожалуй, лучшим решением было бы снести здание, и на его месте построить что-нибудь полезное для горожан.

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