Сильный ветер и снег: МЧС предупредило об ухудшении погоды в Челябинской области

Помимо снега и сильного ветра на Южном Урале ожидается и гололедица Фото: Кирилл САДЫКОВ

Снег в Челябинской области еще не успел растаять, и теперь снова ожидаются осадки. Вместе с ними также надвигается и сильный ветер. В ГУ МЧС по региону уже предупредили об ухудшении погоды в ближайшие сутки.

— По данным центрального Гидрометцентра 2 апреля на территории Челябинской области ожидаются порывы ветра до 20 м/c, ночью на западе сильные осадки, — сообщили в ведомстве.

В ветреную погоду необходимо соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. Гражданам следует убрать вещи с балконов и закрыть все окна. Также при сильном ветре не стоит стоять под линией электропередач и подходить к оборванным проводам.

В пятницу, 2 апреля, по данным регионального Гидрометцентра ночью ожидается мокрый снег и гололедица. Температура воздуха при прояснении опустится до -6 градусов. А вот днем потеплеет до +12 градусов. Однако осадки должны будут продолжиться.

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