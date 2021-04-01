В мэрии Челябинска рассказали, почему подорожал проезд по транспортной карте в трамваях и троллейбусах

Многих челябинцев возмутило повышение стоимости проезда по карте Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 1 апреля, жители Челябинска обратили внимание на повышение стоимости проезда по транспортной карте в трамваях и троллейбусах. Требуемая сумма увеличилась теперь на 70 копеек. Однако в мэрии города заявили, что говорить о повышении цен не совсем корректно. Поскольку, по их словам, ранее в общественном транспорте проводились различные акции. Из-за этого стоимость проезда по картам составляла 23 рубля и меньше.

Однако в администрации города подчеркнули, что получать скидку при пополнении транспортных карт все так же можно. К примеру, если положить на счет менее 300 рублей, то тогда стоимость проезда составит 23 рубля за поездку, если на 300 — 22,31 руб., на 500 — 21,85 руб. Достигнуть максимальной скидки в 10% можно при пополнении транспортной карты на сумму от 700 рублей. В этом случае стоимость поездки будет составлять 20,7 рублей.

— С сегодняшнего дня, 1 апреля, по решению ООО «ОГТ» и ООО «ЧелябГЭТ» существенно снижена стоимость проездных билетов. Теперь такой проездной на два вида транспорта обойдется челябинцам в 1100 руб (ранее 1650), а на три вида транспорта — 1400 руб (ранее 2200). Также в Челябинске действует «Единый пересадочный билет», по которому за час можно совершить неограниченное число пересадок, заплатив за проезд единожды 25 рублей, — сообщили в мэрии города.

В администрации Челябинска также добавили, что транспортные предприятия продолжают разрабатывать индивидуальные программы, которые позволят пассажирам и дальше экономить на проезде.

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