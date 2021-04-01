В Челябинской области хотят установить памятник чернике

Уже есть эскиз работы в виде скамейки с растущей вокруг нее черникой. Фото: Polit74.ru

Жители Карабаша (Челябинская область) хотят прославить свой город как черничную столицу Урала. Чтобы воплотить задумку в реальность, они планируют установить памятник, посвященный этой ягоде. Такую инициативу выдвинула режиссер массовых городских мероприятий Мария Казанцева, пишет издание «Полит74».

— На одном из сайтов я увидела, что проводится конкурс на лучший арт-объект. Карабаш – черничная столица УрФО. Летом ягоды так много, что для ее заготовки в окрестные леса отправляются не только местные жители, но и приезжие со всей области. В России нет ни одного памятника чернике, – рассказала журналистам автор необычного арт-объекта. – В голову пришел небольшой эскиз, я тут же его набросала и решила заявить на конкурс «Лучший арт-объект».

Набрать 100 голосов для победы на конкурсе Марии не удалось. Однако она надеется, что сама идея в скором времени привлечет внимание общественности, и в Карабаше появится инсталляция в виде скамейки с растущей вокруг нее черникой. А пока Мария планирует вновь заявиться на конкурс и выиграть там грант.

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