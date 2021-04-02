Больше не везет: сервис «Везет» в Челябинской области перешел в «Яндекс. Такси»

Телефоны для заказа такси "Везет" остались те же Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Со 2 апреля в Челябинской области перестает работать такси «Везет» (бывший «Лидер»). Водителей перевели в «Яндекс.Такси», который еще в феврале заявил о покупке активов компании. Пассажирам предложили установить новое приложение, а телефон для заказа такси пока остался прежним.

— «Везет» станет одним из партнеров «Яндекс. Такси» сегодня во второй половине дня, — сообщили КП-Челябинск. — Телефон для заказа такси останется прежним.

Как рассказали челябинские таксисты, всем водителям «Везет» и-за перехода на время дали повышенный статус и бонусы. Для пассажиров, уверены таксисты, мало что изменится, кроме нового приложения для заказа. Скорее всего, повторится ситуация с Uber, который ранее также выкупил «Яндекс.Такси».

Раньше клиенты "Везет" заказывали такси, в том числе, через приложение Minimum

В «Яндекс.Такси», анонсируя сделку о покупке, объясняли, что и для водителей, и для пассажиров слияние пойдет на пользу.

— Платформа «Яндекс.Про» — это продвинутые технологии безопасности и эффективный механизм распределения заказов. Благодаря ему водители меньше ездят «вхолостую» и больше зарабатывают, а пользователи тратят меньше времени на ожидание машины, — комментировали в «Яндекс.Такси».

Уточним, что группа компаний «Яндекс.Такси» выкупила лишь часть активов — колл-центры и бизнес по заказу грузоперевозок группы компаний «Везет» в некоторых регионах. Сумма сделки составила 178 миллионов долларов. Ранее в июле 2019 года обсуждались другие варианты сделки.

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