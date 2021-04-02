В Челябинске на два часа отключат несколько светофоров

В центре Челябинска светофор отключат на Тимирязева-Цвиллинга и Тимирязева-Пушкина Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 2 апреля, на нескольких перекрестках отключат светофоры. Об этом сообщили в Комитете дорожного хозяйства Челябинска.

— Светофоры будут отключены для замены оборудования, — уточнили в Комитете дорожного хозяйства.

С 10: 00 до 12:00 отключат светофор на перекрестке Дарвина и Троицкой.

С 13:30 до 15:30 на Тимирязева-Цвиллинга и Тимирязева-Пушкина.

Утром, 2 апреля, в Челябинске образовались пробки 7 баллов. Как показывает сервис «Яндекс.Пробки», на дорогах города уже зафиксировали шесть ДТП, мешающих движению.

Утро 2 апреля началось с пробок в 7 баллов. Фото: скрин "Яндекс.Пробки"

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