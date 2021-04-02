Курчатов засветился по-новому: у памятника в центре города обновили оформление

Подсветка включается вместе с наружным освещением. Фото: КДХ Челябинска

Памятник Курчатову в центре Челябинска украсила новая подсветка. Как рассказали в Комитете дорожного хозяйства Челябинска, новое освещение еще лучше отражает замысел автора памятника.

— Теплая цветовая температура заливающей подсветки композиции, лаконично сочетаясь с оранжевым цветом ядра, подчеркивает фактуру и цвет нешлифованного гранита, из которого высечена фигура Курчатова и пилоны за его спиной. Оранжевый цвет ассоциируется с солнцем и неиссякаемой энергией, которая скрыта в атомном ядре, — говорит представитель подрядной организации Галина Кузык.

Фото: КДХ Челябинска

В КДХ уверяют, что новое световое оформление памятника пришлось жителям по вкусу. У подсветки два режима — статический и динамический. Само «ядро» состоит из 36 светодиодных светильников, а заливающую подсветку установили на двух мачтах. Придумали концепцию ООО «УралСветМаш», а технически реализовали Raylux. Электрический кабель проложили под землей. Подсветка памятника включается одновременно с наружным освещением. Ее общая мощность — 1,9 кВт, что сопоставимо с работой бытового электрочайника. При разработке концепции подсветки посоветовались со скульптором, создавшем памятник, Вардкесом Авакяном.

— Игорь Курчатов своей фигурой защищает город от силы атомного ядра, — описывает идею композиции Вардкес Авакян. — Признателен сотрудникам фирмы «Уралсветмаш» за отлично выполненное световое оформление памятника Игорю Курчатову, которое помогает восприятию художественного замысла автора».

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