В Челябинской области умерли 10 человек с коронавирусом

Девять из 10 погибших за сутки южноуральцев умерли от COVID-19 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области подтвердилось 128 новых случаев заражения COVID-19. Всего подтверждено 56 901 случаев, школьников среди них нет. Из больниц выписали 223 человека. Всего с начала пандемии коронавирус победили 50 928 пациентов.

С вирусом до сих пор борются 3566 южноуральцев. Пополнилась и печальная статистика. Из 10 умерших человек с коронавирусом только один погиб от сопутствующих причин. Остальные скончались непосредственно от COVID-19.

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