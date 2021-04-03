В Челябинске пройдет чемпионат России по киберспорту с призовым фондом 3,5 млн рублей

В Челябинск съедутся лучшие геймеры России Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Еще в прошлом году прежний министр спорта региона Леонид Одер анонсировал проведение на Южном Урале ряда крупных российских стартов. Среди них – чемпионат страны по киберспорту — компьютерный спорт на основе видеоигр, в России проводится в таких дисциплинах, как Starcraft 2, Dota 2, Tekken 7, NHL 2021 и других.

В министерстве по физической культуре и спорту Челябинской области подтвердили, что в столице Южного Урала в 22-23 мая пройдет чемпионат России по киберспорту. Местом проведения станет Дворец спорта «Юность». Уже известен и призовой фонд – более 3,5 млн рублей. По словам организаторов это стандартный фонд для соревнований такого уровня.

— Площадка «Юности» будет подготовлена для проведения турнира: закуплены профессиональные киберспортивные кресла, оборудованы экраны и места для зрителей, — рассказали КП-Челябинск в минспорта.

Чемпионат будет включать в себя отборочные и финальные игры в личном и командном зачетах.

Летом прошлого года в Челябинске уже проходил крупный геймерский турнир «За Танкоград», в котором приняло участие более пятисот геймеров, соревновавшихся в шести дисциплинах турнира: World of Tanks, CS:GO, DOTA2, VALARANT, NHL20 и FIFA20. Турнир проводился с

КСТАТИ

В 2015 году Корейская ассоциация электронных видов спорта признала киберспорт олимпийской дисциплиной второго уровня. Статус олимпийской дисциплины второго уровня получают виды спорта, официально признанные одним из национальных Олимпийских комитетов. Чтобы получить статус первого уровня, вид спорта должен быть признан в 75 странах на четырех континентах и пройти согласование Международного олимпийского комитета.

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