Нечем дышать из-за плесени: 92-летний ветеран и инвалид живут в затопленном доме в Челябинской области

Знакомые семьи говорят, что в этот дом ветерана расселили из ветхо-аварийного жилья. Фото: "Текслер, помоги!"/vk.com

В Челябинской области возбудили уголовное дело на администрацию Кунашакского района, которая оставила 92-летнего ветерана и ее внука-инвалида жить в затопленном доме в деревне Аминева. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

— Проведена доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность), — сообщил Владимир Шишков.

Он добавил, что в ходе расследования решится вопрос с жильем для женщины и ее внука, при необходимости им окажут медицинскую помощь.

От плесени бабушка болеет, а у внука-инвалида I группы нашли жидкость в легких. Фото: "Текслер, помоги!"/vk.com

В группе «ВКонтакте» «Текслер, помоги!» опубликованы фото и просьба о помощи, скорее, крик души.

— В этом доме невозможная сырость, нечем дышать. Плесень! Бабушка наша постоянно болеет, внук, который и так является инвалидом I группы, лежит в туберкулезном диспансере, так как на фоне сырости этого дома у него выявили жидкость в легких и туберкулез!, — пишут в группе.

Вода во дворе стоит выше щиколотки. Фото: "Текслер, помоги!"/vk.com

В посте говорится, что администрация Кунашакского района выделила этот дом семье примерно в 2013 году, расселяя из ветхо-аварийного жилья. Дом находится в низине, в болотистом месте.

— Рядом с этим домом находится колонка, которая течет без остановки на протяжении месяца, — пишут родственники в посте. — Приехали надлежащие службы после неоднократных звонков. Меры, которые они предприняли по устранению этой проблемы: просто сделали снимки, сели в машину и уехали.

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