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Происшествия2 апреля 2021 12:05

В Ленинском районе Челябинска девушка на Infiniti сбила пешехода

Пострадавшую отвезли в больницу
Алена МЫЗГИНААлена МЫЗГИНА
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Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу

Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня, в 11:20 возле дома 2 на улице Машиностроителей 20-летняя девушка за рулем Infiniti сбила на нерегулируемом пешеходном переходе женщину 43 лет.

— Пострадавшую женщину увезли в больницу, — сообщили в ГИБДД Челябинска. — Информации о характере травм пока нет.

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ДТП