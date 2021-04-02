В Ленинском районе Челябинска девушка на Infiniti сбила пешехода

Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу
Фото: Артем КИЛЬКИН
Сегодня, в 11:20 возле дома 2 на улице Машиностроителей 20-летняя девушка за рулем Infiniti сбила на нерегулируемом пешеходном переходе женщину 43 лет.
— Пострадавшую женщину увезли в больницу, — сообщили в ГИБДД Челябинска. — Информации о характере травм пока нет.
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