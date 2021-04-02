«Деревья жалко, обдирают их кузовами»: в городской бор Челябинска сваливают снег

Снег, похоже, стабильно свозят в городской бор. Фото: Депутат Вахтина/t.me

Экоактивисты бьют тревогу — в городской бор Челябинска свозят снег, обдирая кузовами деревья сосен и берез. Буквально сегодня, 2 апреля, появилась информация, что КамАЗ сваливает снег в лесу недалеко от ресторана «Шафран». Пост своем телеграмм-канале разместила депутат по Центральному району Челябинска Елена Вахтина.

— В настоящее время по факту жалобы к месту несанкционированной свалки снежных отвалов выехала группа специалистов министерства экологии, — сообщил заместитель министра экологии Виталий Безруков.

Он также пояснил, что ситуация со свалкой снега в бору находится на контроле министерства с февраля. Так, открыли административное дело в отношении мэрии Челябинска — им 19 февраля выдано предостережение об уборке снежных куч и поиска виновных среди подрядчиков. Есть еще четыре неизвестных организации, которые возможно сваливают снег в лесу, нашли по камерам. По ним идет проверка в рамках административного дела.

В минэкологии попросили челябинцев сообщать о сбросе снега в городском бору и на других охраняемых территориях.

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