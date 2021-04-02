В Челябинской области спустя 23 года задержали насильника и убийцу

Обвиняемый уже неоднократно судим Фото: "КП" Архив

В Челябинской области задержали 52-летнего жителя Златоуста, который еще в 1998 году изнасиловал и убил женщину. Полиции и следователям удалось установить причастность мужчины, в результате он свою вину признал и рассказал все подробности.

— Ночью 19 мая 1998 года в безлюдном месте в Златоусте обвиняемый совершил преступление против половой неприкосновенности 38-летней местной жительницы, после чего убил потерпевшую и скрылся, — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

В ГУ МВД России по Челябинской области добавили, что мужчина ранее неоднократно судим. Долгое время следователи не могли раскрыть дело. Чтобы доказать причастность златоустовца к преступлению, пришлось делать дополнительные генетические исследования. В итоге, спустя 23 года, обвиняемый свою вину признал, подробно все описав.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства, изнасилования и насильственных действий сексуального характера. Сейчас СКР направил в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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