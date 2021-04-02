В центре Челябинска на улице Цвиллинга почти на месяц закроют движение

Водителей просят заранее планировать свой маршрут Фото: Василий Вахрин

С 9:00 понедельника, 5 апреля, на улице Цвиллинга в районе дома №25 закроют движение для машин. Об этом сообщили в мэрии.

— Ограничение связано с капитальным ремонтом канализационного коллектора, — сообщили в городской администрации. — Оно будет действовать до 27 апреля.

На этом участке дороги организуют движение транспорта по противоположной стороне дороги — по направлению к площади Революции.

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