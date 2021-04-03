В Челябинске будут судить «таксиста», который продавал арендованные авто по поддельным документам

Арендодателям мошенник говорил, что будет работать в такси Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске будут судить 31-летнего мужчину, который брал автомобили в аренду, а затем продавал их. Прокуратура города утвердила обвинительное заключение по делу о мошенничестве, в котором четыре эпизода: одно — в крупном размере и три — в особо крупном.

— Под предлогом взять в аренду автомобиль для использования его в качестве такси, он заключал договоры аренды с последующим выкупом, забирал автомобиль и в дальнейшем распоряжался им по своему усмотрению, — рассказала КП-Челябинск старший помощник прокурора города Светлана Яковлева. — Иногда, чтобы завуалировать свои преступные действия он осуществлял несколько ежемесячных арендных платежей собственникам, а в дальнейшем искал покупателей и по поддельным документам продавал автомобили.

Мошенник орудовал с марта по сентябрь 2019 года. Размер ущерба составил около 8,3 млн рублей. Возмещено чуть больше 2 млн рублей — два автомобиля найдено. Потерпевшими признаны пять человек.

— Вину обвиняемый признал частично, — уточнили в прокуратуре.

Мужчина признал вину частично, теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы. Дело направлено в Калининский районный суд Челябинска.

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