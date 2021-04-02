В Челябинске начнут устанавливать площадки для выгула собак по новым правилам

3D-визуализация новой площадки для выгула собак. Фото: управление архитектуры Челябинска
Управление архитектуры Челябинска отправило в районные администрации города рекомендации по размещению площадок для выгула собак. Новый проект поможет обеспечить комфортную среду как для самих «четвероногих», так и для их владельцев.
— Площадки для выгула собак входят в каталог элементов благоустройства, который продолжают разрабатывать наши архитекторы, — рассказали в управлении архитектуры Челябинска. — Ознакомиться со всеми новыми решениями можно на нашем сайте.
Фото: управление архитектуры Челябинска
Фото: управление архитектуры Челябинска
По данным ведомства, за последние 2 года в Челябинске было организовано 5 новых площадок для выгула собак. Все они находятся в Центральном районе.
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