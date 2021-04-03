29 обманутых покупателей: челябинца будут судить за продажу несуществующих запчастей

Фотографии запчастей мошенник брал из Интернета Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Челябинска обманул три десятка человек, продавая несуществующие запчасти через популярные сервисы объявлений. Регистрировался под видом различных фирм.

— Потерпевшие связывались с ним посредствам мобильного телефона или электронной почты. Мужчина отправлял фотографии запчастей, которые он брал в сети Интернет, а также реквизиты банковской карты, на которую необходимо перевести средства. Потерпевшие переводили деньги, после чего он переставал выходить на связь, — рассказала КП-Челябинск старший помощник прокурора города Светлана Яковлева.

Мужчина торговал несуществующими запчастями с 2015 по 2018 год. Все обманутые покупатели живут за пределами Челябинской области.

— Ущерб от преступлений составил 964 тыс. рублей. Наложен арест на имущество, изъятое в ходе обыска по месту жительства, — добавила Светлана Яковлева.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье «Мошенничество» (ч. 2 ст. 159 УК РФ), дело направлено в Калининский районный суд. Челябинцу грозит до пяти лет лишения свободы. В 2018 году он уже был судим за аналогичные преступления.

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