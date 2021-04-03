Молодого оренбуржца с патологией сердца доставили в Челябинск вертолетом санавиации

Транспортировка осуществлялась вертолетом МИ-8. Фото: minzdrav.orb.ru

Почти неделю назад 23-летний житель Оренбурга попал в больницу с тяжелой болезнью сердца. Патология оказалась настолько серьезной, что пришлось транспортировать его в челябинский кардиоцентр.

— Несмотря на свой молодой возраст, у него была тяжелая патология сердца и аорты, требующая коррекции в условиях Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии, — рассказал заведующий кардиохирургическим отделением Оренбургской областной клинической больницы Виктор Рожков.

На обратном пути в Оренбург медики забрали 1,5-месячного ребенка, которому челябинские хирурги провели операцию на сердце.

— На борту вертолета пациентов сопровождали две авиамедицинские бригады — детская (медсестра и врач неонатолог-реаниматолог) и взрослая (медбрат и анестезиолог-реаниматолог), — рассказали в пресс-службе Минздрава Оренбургской области.

По пути медработники успели сделать кадры с высоты птичьего полета. Фото: minzdrav.orb.ru

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