Поклонник Толкина из Челябинска помог добиться публикации советского «Властелина колец» в Сети

Телеспектакль показали всего один раз. Кадр с видео Пятый канал Россия/youtube.com

А вы знали, что за 10 лет до того, как Питер Джексон экранизировал «Властелина колец» Джона Р. Р. Толкина это сделали советские режиссеры? В 1991 году телеспектакль «Хранители» по первой части нашумевшего романа показали всего один раз и спрятали в архив. Совсем недавно запись появилась в Сети, а помог этого добиться 26-летний Булат Асатуллин из Челябинска.

Все началось с того, что около года назад филолог из Санкт-Петербурга Елена Семенова объявила о поиске записи в соцсетях. Выяснилось, что запись хранится на Пятом канале. Как рассказала Елена Семенова КП-Челябинск, удалось получить телеспектакль для личного использования:

— Под кабальный договор прислали запись в личное пользование для семейного просмотра. Штраф 300 тыс. рублей, если пойдет в сеть.

Затем с ней связался Булат Асатуллин из Челябинска, который рассказал, что любит творчество Толкина и других писателей его уровня. Молодой человек заявил о готовности добиться, чтобы телеспектакль стал достоянием общественности, и даже планировал подключить юристов.

Правообладателем «Хранителей» был «Пятый канал». Челябинец писал письма в службу кинопоказа телеканала. Сначала планировалось опубликовать телеспектакль к концу января, но в итоге он вышел в марте.

О телеспектакле, актерах и съемках подробно рассказали наши коллеги kp.ru.

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