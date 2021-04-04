В Челябинске на перекрестке Чичерина — проспект Победы столкнулись две легковушки

Фото: «ЧП | ДТП Челябинск» / vk.com | камеры «Интерсвязь»

Авария произошла накануне вечером, 3 апреля, на пересечении проспекта Победы и улицы Чичерина в Челябинске. Мужчина за рулем автомобиля ВАЗ-2114 пытался проскочить по проспекту на зеленый сигнал светофора, но в этот момент на улицу Чичерина поворачивал Skoda Rapid. Отечественная легковушка влетела в иномарку, снеся переднюю часть автомобиля.

— В результате пострадали 23-летний водитель ВАЗ-2114 и 40-летняя пассажирка Skoda Rapid, им оказана медицинская помощь, — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области. — Проводится проверка, выясняются обстоятельства ДТП.

Известно, что за рулем иномарки ехал 33-летний мужчина — он сильно не пострадал.

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