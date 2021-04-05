В Челябинске начнется ямочный ремонт дорог

С наступлением весны автомобилисты жалуются на ямы Фото: Кирилл САДЫКОВ

Жители Челябинска заваливают мэрию жалобами, что вместе со снегом сошел и асфальт. На аппаратном совещании замглавы по дорожному хозяйству Максим Куляшов доложил, что подрядчики запускают асфальто-бетонные заводы и начинается ремонт дорог.

— Основное условие — положительные температуры, — отметил Максим Куляшов.

Глава города Наталья Котова попросила понять все дорожные контракты предыдущих лет и проверить, по каким дорогам еще действуют гарантийные обязательства.

Также на этой неделе завершают вывоз снежных куч. Началась помывка светофоров, дорожных знаков и ограждений.

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