В Челябинске начнется ямочный ремонт дорог

С наступлением весны автомобилисты жалуются на ямы
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Жители Челябинска заваливают мэрию жалобами, что вместе со снегом сошел и асфальт. На аппаратном совещании замглавы по дорожному хозяйству Максим Куляшов доложил, что подрядчики запускают асфальто-бетонные заводы и начинается ремонт дорог.
— Основное условие — положительные температуры, — отметил Максим Куляшов.
Глава города Наталья Котова попросила понять все дорожные контракты предыдущих лет и проверить, по каким дорогам еще действуют гарантийные обязательства.
Также на этой неделе завершают вывоз снежных куч. Началась помывка светофоров, дорожных знаков и ограждений.
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