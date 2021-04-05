Возле автоцентра на Северо-западе Челябинска образовалась огромная яма из-за размыва грунта

Фото: «Регион-74 | Челябинск» / vk.com

Жители Челябинска заметили возле автоцентра на Куйбышева, 2б огромную яму, образовавшуюся из-за размыва грунта. Ее было сложно не заметить, ведь диаметр кратера достигает нескольких метров. Насколько яма глубокая, неизвестно, но и проверять не стоит — внешне она вполне себе походит на полноценный карьер.

Сейчас этот участок уже бывшего асфальта оградили лентой. Мы попытались получить комментарий администрации по сложившейся ситуации, однако сделать это на момент публикации не удалось.

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