Мэр Котова предложила бороться за чистоту с помощью плакатов «Челябинск — чистый город»

С наступлением весны горожане снова жалуются на грязь Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске намерены бороться за чистоту с помощью… плакатов. Мэр Наталья Котова поручила главного архитектору Павлу Крутолапову разработать дизайн логотипа «Челябинск — чистый город». Он будет размещен на остановках транспорта, но дорожной технике и мусоровозах.

Идея была озвучена на аппаратном совещании после доклада вице-мэра по городскому хозяйству Александра Астахова:

— 1 апреля 2021 министерством строительства и ЖКХ России опубликован индекс качества городской среды за 2020 год. Челябинск, Наталья Петровна, получил 170 баллов, что на 9 баллов больше, чем в 2019 году. Отмечу, что Челябинск по динамике среди 13 городов-миллионников, не считая Москву и Петербург, по приросту баллов разделил третье место с Самарой. Хочу сказать всем огромное спасибо за проделанную работу.

Скрин с сайта minstroyrf.gov.ru

Градоначальница отметила: нужно сделать так, чтобы челябинск оставался не только комфортным, но еще и чистым.

— Такой логотип нужен, чтобы каждый житель помнил, что мы живем в чистом городе. Чтобы перед тем, как бросить окурок, человек подумал несколько раз, — подчеркнула Наталья Котова.

Глава города указала на проблемные места по части уборки. Например, возле коммерческих объектов — там не хватает урн. Остается мусор на остановках, разделительных полосах. Кроме того, строителей попросили мыть колеса машин, выезжающих на проезжую часть со стройплощадок.

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