В Челябинске проверят соблюдение масочного режима в магазинах и транспорте

Магазины проверят еще и на предмет соблюдения чистоты Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске снижается заболеваемость коронавирусом, но, чтобы проделанные за год усилия не оказались тщетными, горожан просят соблюдать масочный режим. На аппаратном совещании в мэрии замглавы города Валерий Смирнов анонсировал проверки магазинов.

— Ранее провели такую работу по предприятиям общепита, установили, что 95% заведений соблюдают требования. Новые проверки будут идти с привлечением полиции и Роспотребнадзора, — заявил вице-мэр.

Кроме того, проверяющие будут обращать внимание на санитарную уборку. Мэр Наталья Котова попросила проверить еще и общественный транспорт.

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