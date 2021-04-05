В Челябинске проверят соблюдение масочного режима в магазинах и транспорте

Магазины проверят еще и на предмет соблюдения чистоты
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске снижается заболеваемость коронавирусом, но, чтобы проделанные за год усилия не оказались тщетными, горожан просят соблюдать масочный режим. На аппаратном совещании в мэрии замглавы города Валерий Смирнов анонсировал проверки магазинов.
— Ранее провели такую работу по предприятиям общепита, установили, что 95% заведений соблюдают требования. Новые проверки будут идти с привлечением полиции и Роспотребнадзора, — заявил вице-мэр.
Кроме того, проверяющие будут обращать внимание на санитарную уборку. Мэр Наталья Котова попросила проверить еще и общественный транспорт.
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