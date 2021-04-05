В аэропорту Челябинска задержали мужчину, устроившего дебош на борту самолета

Нарушителя из аэропорта доставили в отдел полиции Фото: Андрей АБРАМОВ

Инцидент произошел днем, 2 апреля, в аэропорту Челябинска. Транспортным полицейским поступило сообщение, что один из пассажиров самолета, летевшего из Новосибирска, устроил дебош во время полета.

Прибыв на место происшествия, стражи правопорядка установили, что нарушителем был 42-летний мужчина. Он ругался матом в хвосте самолета и мешал окружающим. Было принято решение задержать нарушителя.

— Мужчина был доставлен в дежурную часть, где за мелкое хулиганство привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ, — сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте.

Теперь нарушителю предстоит выплатить штраф за устроенный им дебош в самолете.

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