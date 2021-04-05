В Челябинске бесправник на иномарке влетел в дерево. Пострадали три человека

Фото: ГИБДД Челябинска

Авария произошла днем, 3 апреля, в Челябинске напротив дома №9 по улице Стройгордок-2. Водитель автомобиля Renault не справился с управлением и влетел в дерево.

По данным городского управления ГИБДД, травмы получили три пассажира иномарки — это 27-летняя девушка и двое мужчин 31 и 49 лет.

—32-летний водитель автомобиля права на управление транспортным средством не имеет, управлял машиной с признаками состояния опьянения, от прохождения освидетельствования отказался, — сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Челябинска.

На виновника аварии был составлен административный протокол. Сейчас выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

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