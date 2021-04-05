Путин ликвидировал малочисленные суды в Челябинской области

Дела, которые велись в упраздненных судах, передадут в другие инстанции Фото: Артем КИЛЬКИН

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому упраздняется работа судов в нескольких муниципалитетах Челябинской области. Соответствующий документ с его подписью был опубликован сегодня, 5 апреля, на портале правовой информации. Изменения уже вступили в силу.

— Федеральный закон направлен на совершенствование судебной и организационной деятельности судов общей юрисдикции Челябинской области, а также на обеспечение прав граждан на доступ к правосудию и судебную защиту, — говорится в сообщении на официальном сайте президента РФ.

Из опубликованного документа следует, что прекратят свою деятельность суды Кизильского и Нязепетровского района, а также городской суд в Карабаше. Все дела, которые ранее рассматривались в этих инстанциях, теперь передадут в юрисдикцию Агаповского райсуда, Верхнеуфалейского и Кыштымского горсудов региона.

Отметим, что в муниципалитетах, где были упразднены суды, будут организованы постоянные судебные присутствия.

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