Путин ликвидировал малочисленные суды в Челябинской области

Дела, которые велись в упраздненных судах, передадут в другие инстанции
Фото: Артем КИЛЬКИН
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому упраздняется работа судов в нескольких муниципалитетах Челябинской области. Соответствующий документ с его подписью был опубликован сегодня, 5 апреля, на портале правовой информации. Изменения уже вступили в силу.
— Федеральный закон направлен на совершенствование судебной и организационной деятельности судов общей юрисдикции Челябинской области, а также на обеспечение прав граждан на доступ к правосудию и судебную защиту, — говорится в сообщении на официальном сайте президента РФ.
Из опубликованного документа следует, что прекратят свою деятельность суды Кизильского и Нязепетровского района, а также городской суд в Карабаше. Все дела, которые ранее рассматривались в этих инстанциях, теперь передадут в юрисдикцию Агаповского райсуда, Верхнеуфалейского и Кыштымского горсудов региона.
Отметим, что в муниципалитетах, где были упразднены суды, будут организованы постоянные судебные присутствия.
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