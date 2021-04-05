Под Челябинском затопило единственный мост, соединяющий два населенных пункта

Некоторые жители Челябинской области предпочитают не искать дорогу в обход. Фото: vk.com/podslushanor
В Сосновском районе из-за таяния снега река Зюзелга разлилась и затопила автомобильный мост, который соединяет поселок Рощино с деревней Ужевка. Теперь жителям этих двух населенных пунктов приходиться ехать в объезд друг к другу. Информация о произошедшем появилась в местных пабликах во «Вконтакте».
— Проезд через мост на Ужевку закрыт. Заранее планируйте свои поездки, — написали в группе «Подслушано в Рощино».
Фото: vk.com/podslushanor
Фото: vk.com/podslushanor
Жители поселка Рощино в соцсетях пишут, что затопление моста происходит каждой весной. Особенно тяжелее всего приходиться деревенским, которые отправляют своих детей учиться в соседнюю школу.
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