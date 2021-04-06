В Челябинске до обеда отключат несколько светофоров

Светофоры отключат на время ремонта электросетей Фото: "КП" Архив

Сегодня, 6 апреля, в Челябинске отключат несколько светофоров на перекрестках города. Будет проводится работа на электросетях, сообщили в городском Комитете дорожного хозяйства.

— С 9:30 до 14:00 отключат светофоры на перекрестках Копейское шоссе — ул. Туркменская и на Кольце на пересечении Копейского шоссе и ул. Машиностроителей, — сообщили в Комитете.

На дорогах пробки. Фото: Яндекс.Пробки

Утром в Челябинске образовались пробки в 6 баллов, движение напряженное.

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