«Реанимировали 30 минут»: в челябинском бассейне умерла женщина

Фото: Бассейн "Строитель" г. Челябинск/vk.com

В бассейне «Строитель» умерла посетительница. ЧП произошло накануне днем. 67-летней женщине стало плохо во время сеанса плавания. Как рассказали КП-Челябинск в пресс-службе Горздрава, до приезда скорой медработник бассейна делали ей сердечно-легочную реанимацию.

— Поступил сигнал: потеря сознания, утопление. Прибывшие медики 30 минут пытались реанимировать женщину, также проводя сердечно-легочную реанимацию. Спасти пациентку не удалось, — прокомментировали в управлении здравоохранения города.

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