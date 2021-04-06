В Челябинске сбили подростка, который перебегал дорогу в неположенном месте

Мальчик, которого сбили, получил травмы. Фото: ГИБДД Челябинска

Вчера, 5 апреля, в 10:45 на улице Салютной у дома №23 сбили 12-летнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте.

— 32-летний водитель Kia Seed сбил подростка, который переходил дорогу в неустановленном для перехода месте, — сообщили в городской ГИБДД. — В результате мальчик получил травмы. С места аварии его увезли в больницу.

Вечером в 18:20 напротив дома № 12/4 по улице 250 лет Челябинску 69-летний водитель автомобиля Reno Logan, поворачивая налево, сбил 29-летнюю женщину. Она переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Ее госпитализировали с травмами.

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