Челябинскую филармонию и дом Жуковского украсят новой подсветкой

Подсветка на зданиях будет выполнена в единой концепции. Фото: рабочая документация к госзакупке

В Челябинске объявили два контракта на новое архитектурно-художественное освещение концертного зала им. С.С. Прокофьева на Труда, 92 А и дома Жуковского на Труда,88. В конкурсной документации говорится, что подсветка подчеркнет особенности зданий и сохранит архитектурную эстетику. Финансировать проекты будут из областного бюджета в рамках субсидии.

Начальная цена контракта на освещение дома Жуковского, который сейчас является административным подразделением Челябинской филармонии, около 2 млн рублей. На подсветку концертного зала им. С.С. Прокофьева, где находится Челябинская филармония, готовы потратить 3,9 млн рублей. Заказчиком работ выступает «Государственный научно-производственный центр по охране культурного наследия Челябинской области». Заявки принимаются до 12 апреля.

Оба здания — охраняемые памятники архитектуры, выполненные в стиле 19-20 веков. Они находятся в исторической части города на главной пешеходной улице. Как говорится в проекте контрактов, праздничная подсветка выполнена в цветах относительно концепции. Основная цветовая гамма на зданиях теплая, холодные тона используются в проекте только для выделения акцентов.

Дом Жуковского и Концертный зал по плану должны «подсветить» до 25 августа 2021 года.

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