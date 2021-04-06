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Коронавирус Covid-196 апреля 2021 9:34

Из больниц Челябинской области выписались 139 пациентов, победивших COVID-19

Публикуем свежую статистку регионального минздрава
АННА ВОЛКОВААННА ВОЛКОВА
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Всего с начала пандемии выздоровели 51 611 человек

Фото: Валентина ВАГАНОВА

За прошедшие стуки из больниц Челябинской области выписали 139 человек, победивших коронавирус. Всего с начала пандемии выздоровели 51 611 человек. Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику заболеваемости.

На утро, 6 апреля, COVID-19 подтвердился у 121 южноуральца. Всего подтверждено 57 392 случая. Больных ковидом — 3338 человек. Скончались 10 человек с коронавирусом, только один из них — от сопутствующих заболеваний.

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