В Челябинской области в пакете нашли тело новорожденной девочки

Пакет нашли рядом с заброшенным зданием в поселке Мирный Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вчера, 5 апреля, днем около заброшенного дома в поселке Мирный Красноармейского района нашли тело новорожденной девочки. Об этом сообщили в СКР по Челябинской области.

— Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти младенца, — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков. — Проверку взял на контроль руководитель следственного управления.

Местные жители сообщают в соцсетях, что пакет нашли ребята. Они сразу рассказали взрослым, а те обратились в полицию.

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