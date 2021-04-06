Обещал закрыть глаза на нарушения: бывшего замначальника Ростехнадзора в Челябинске наказали за мошенничество

Сотрудник Ростехнадзора взял с предпринимателя 200 тысяч рублей, а заплатит штраф 150 тысяч рублей Фото: "КП" Архив

В Челябинске бывшего заместителя начальника межрегионального отдела металлургического надзора Уральского управления Ростехнадзора признали виновным в мошенничестве. В 2018 году мужчина получил 200 тысяч рублей от предпринимателя за обещание не наказывать его за нарушения лицензионных требований, которые могут обнаружится во время проверки. Сам сотрудник при этом такими полномочиями не обладал.

— Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в сумме 150 тысяч рублей и запрета занимать должности в органах власти сроком на два года, — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

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