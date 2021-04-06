Челябинский продавец поддельного парфюма пытался откупиться от полиции

Полицейский соблазну не поддался, мужчине грозит наказание Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Челябинского предпринимателя, который торговал поддельной парфюмерией на рынке, подозревают в покушении на дачу взятки полицейскому. Мужчина предлагал сотруднику 400 тысяч рублей, чтобы его не привлекали к ответственности за нарушение закона. Полицейский сообщил об этом руководству.

— Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу. Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения, — сообщили в СКР по Челябинской области.

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