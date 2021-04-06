Минэкологии проверяет жалобы на токсичный запах и желтый дым в Копейске и возле ТРК «Алмаз»

Жители Ленинского района и Копейска задыхаются. Фото: Вредные выбросы г. Челябинск/vk.com
Жители поселка Железнодорожный в Копейске и домов рядом с ТРК «Алмаз» пожаловались на желтый дым с токсичным запахом. Как рассказали в региональном минэкологии, один из источников уже установлен.
— В ходе проверки выяснилось, что в Копейске причиной желтого дыма и запаха стало предприятие на Мечникова,1, которое перерабатывает цветные металлы и утилизирует катализаторы, — сообщил замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков. — Нарушения выявлены, все материалы переданы в Росприроднадзор.
По второму источнику желтого дыма в районе ТРК «Алмаз» идет проверка.
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